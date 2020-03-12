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( İSTANBUL ) Esnaf kardeşlerden korona virüse karşı müşterilerine "kolonya" ikramı- Esnaf kardeşlerden korona virüse "Kolonyalı" önlem İSTANBUL



- Beyoğlu’ndaki iki esnaf kardeş, korona virüsüne karşı müşterilerine önce kolonya ikram ediyor ardından satışını yapıyor. Biri simit biri kestane satan kardeşlerden alışveriş yapan müşteriler ise uygulama karşısındaki memnuniyetlerini ifade etti.

Beyoğlu’nda biri simit biri kestane satan esnaf Ramazan ve Yaşar Deniz kardeşler, dünyada etkisini gösteren ve Türkiye’de bir kişide olduğu tespit edilen korona virüsüne karşı bir uygulama başlattı. Kardeşler kendilerinden alışveriş yapmak için gelen kişilere önce kolonya ikram ediyor, ardından ise kestane ve simit satışı yapıyor. Müşteriler memnuniyetlerini ifade ederken, kardeşler de koronaya karşı bu şekilde önlem aldıklarını belirtti.

“Koronaya karşı müşterilerimize kolonya ikram ediyoruz” Koronaya karşı müşterilerine kolonya ikram eden simitçi Mehmet Deniz, “Tedbirimizi alıyoruz. Hijyen açısından güzel bir uygulama, tüm esnafların vatandaşlara sunmasını isteriz" ifadelerini kullandı. “Çok güzel buldum keşke her esnaf yapsa” Simitçiden alışveriş yapan bir vatandaş ise uygulama karşısındaki memnuniyetini ifade ederek, “Çok güzel buldum keşke her esnaf yapsa, metrodan çıktık, güzel oldu” diye konuştu.





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