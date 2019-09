Esnaf kadınlar her gün bu yemini ederek işe başlıyorlar

--Kadın ahi andının okunması

- Sivas’ın Divriği ilçesinde geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Huma Hatun Çarşısında ki tüm esnaflar kadınlardan oluşurken kadın esnaflar her gün “Kadın Ahi Andını” bir ağızdan okuyarak dükkanlarını açıyor. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçüyle ilk yurt ettikleri yerlerden birisi olan Sivas’ın Divriği ilçesi, geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan bir çarşı ile de ilkler arasında yerini aldı. Çarşı, Divriği Kaymakamlığı ve Divriği Belediye Başkanlığının himayesinde Huma Hatun Vakfı tarafından, Divriği ilçesinin tarihi mimari özelliklerine uygun olarak inşa edildi. Çarşının tüm esnafı ve çalışanları kadınlardan oluşuyor. Mengücek Vakfı tarafından kiralanarak Divriğili ev hanımların kullanımına verilen dükkanlarda; ilçeye has yemekler, el sanatı ürünler ve el işçiliği gerektiren alanlarda hizmet veriliyor. İçerisinde birde fırın bulunuyor. Yine kadınlar tarafından taş fırında Divriği ekmeği üretiliyor. Çay ocağı bile kadın usta ve çıraklar tarafından işletilmekte. Her gün bu yenim ediyorlar Huma Hatun Çarşısının kendine has ritüelleri de var. Kadın esnaflar her gün meydanda bulunup sinilerin üzerine el basarak “Ahi Kadın Andı” yapıyor. Yapılan yeminin ardından iç yerlerini açarak çalışmaya başlıyorlar. İş yerlerinin camlarını da ahilik ahlakı ile ilgili özlü sözlerin yer aldığı yazılar süslüyor. Turistik çarşı oldu Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, proje ile ilçeye yeni bir vizyon kazandırıldığını belirtip, “Kadınlarımız Halk Eğitim Merkezlerinin açtığı kurslarda çeşitli alanlarda eğitimler alıyordu. Ancak aldıkları bu eğitimi ticarete dönüştüremeden evlerine geri dönüyorlardı. Bu projeyi hazırlarken hem ilçemize vizyon kazandırmayı, hem kadınlarımızı sosyal yaşantının ve ticaretin içerisine çekmeyi planlamıştık. Vakıflar’a ait bu alan kiralandı. Ancak inşa maliyeti yüksek olunca Kaymakamlığımız ve Valiliğimizin çabaları ile Kültür Bakanlığımızdan temin edilen destekle inşa edildi. Mengücek Vakfı tarafından kadınlarımız adına kiralanan bu dükkanlarda şimdi 13 kadın esnafımız hizmet veriyor. Aynı zamanda burası bir turizm çarşısı da oldu.”dedi.

“Ev hanımıydık, patron olduk” Kadın esnaflar yaptıkları açıklamada, “Daha önce ev hanımıydık. Şimdi iş kadını ve patron olduk. Her sabah gelip yeminimizi yaparak dükkanlarımızı açıyoruz. İlçemizin tanıtım ve kültürüne katkı sağladığımız gibi aile bütçemize de katkımız oluyor. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Çarşının yönetici başkanı Fatma Tepe, dükkanların Mengücek Vakfı tarafından kiralanarak kendilerine tahsis edildiğini belirtip, bir çok meslek kolunda hizmet verildiğini, her gün “Ahi Kadın Andı” ile güne başlayıp, anda bağlı kalarak ve tüm esnaflara örnek olacak bir düzende faaliyet gösterdiklerini ifade etti.