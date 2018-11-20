Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Esnaf, doktor, işçi aynı koroda buluştu - TOKAT İzle

Esnaf, doktor, işçi aynı koroda buluştu - TOKAT İzle



: - Korodakilerin şarkı söylemeleri - Koronun en küçük öğrencisi Çağan Mustafa Buğhan'ın şarkı söylemesi - Koro hocası Serenay İreç ile röportaj - Koronun en yaşlısı 67 yaşındaki esnaf Tahir Üngör ile röportaj - Niksar Devlet Hastanesinde çalışan doktor Yasin Onur Polat ile röportaj - NİDOST Başkanı İlker Melikoğlu ile röportaj - Niksar Belediyesinde veteriner hekim olarak çalışan Eda Mercan ile röportaj Esnaf, doktor, işçi aynı koroda buluştu - Tokat 'ın Niksar ilçesinde doktor, mühendis, memur, işçi, esnaf gibi farklı meslek grubundaki 25 kişinin katılımıyla Türk Sanat Müziği Korosu oluşturuldu - Koroyu çalıştıran Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı son sınıf öğrencisi Serenay İreç:"İlk başlarda 'Ben yapamam' diyenler oldu ama çok güzel olacağına inanıyorum" - Koronun en yaşlı üyesi Tahir Üngör:"Kendimi gençleşmiş hissettim"TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat 'ın Niksar ilçesinde doktor, mühendis, memur, işçi, esnaf gibi farklı meslek gruplarından 25 kişinin oluşturduğu koro, konserlere hazırlanıyor.Niksar Doğa Sporları ve Turizm Derneği (NİDOST) üyeleri, sosyal aktivite amacıyla koro oluşturmaya karar verdi.Dernek üyelerinin yanı sıra dışarıdan gelenlerle toplam 25 kişiden oluşan koro, dernek binasında haftada iki gün bir araya gelerek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü son sınıf öğrencisi Serenay İreç tarafından çalıştırılıyor.Doktor, mühendis, memur, işçi, esnaf gibi farklı meslek grubundakilerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu, nota öğrenerek türküler seslendiriyor.Koroda bulunanlardan birinin oğlu olan en küçük katılımcı Çağan Mustafa Buğhan'ın yaşı 7, en büyüğü Tahir Üngör'ün yaşı ise 67. Yaklaşık 1,5 aydır çalışan koro, yakın zamanda konser vermeyi planlıyor. - "Güzel olacağına inanıyorum"Serenay İreç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır müzikle uğraştığını, korolarda görev aldığını söyledi.

İlçede daha önce böyle bir etkinlik bulunmadığını belirten İreç, "Koroyu oluşturduk. Tepkiler çok güzel. Her yaş, her meslek grubundan çok güzel sesli insanlar var. İlk başlarda 'Ben yapamam' diyenler oldu ama çok güzel olacağına inanıyorum." dedi.
Doğup büyüdüğü ilçeye katkı sağladığı için mutlu olduğuna işaret eden İreç, "Değişik meslek grubundan insanın bir araya gelerek oluşturduğu koro ama hiç zorlanmadım çünkü hepsi çok hevesli. Derslere devam da sağlıyorlar." diye konuştu.
NİDOST Başkanı İlker Melikoğlu da farklı bir etkinlik olması amacıyla derneklerinde koro çalışması yapmaya karar verdiklerini dile getirdi. - "Kendimi gençleşmiş hissettim"Koronun en yaşlı üyesi Tahir Üngör, ilçede esnaflık yaptığını anlatarak, "Burada koro oluşturulduğunu öğrenince koşarak geldim. Son derece güzel bir duygu. Kendimi gençleşmiş hissettim." ifadesini kullandı.Niksar Devlet Hastanesinde görevli Dr. Yasin Onur Polat, üniversite öğrenimi sırasında da koroda görev aldığını belirterek, ilçede koro oluşturulacağını duyunca hemen organizasyona katıldığını söyledi.

Niksar Belediyesinde veteriner hekim olarak çalışan Eda Mercan da ilçede çok fazla sosyal imkan bulunmadığına dikkati çekerek, "Arkadaşım vesilesiyle koroya başladım. Güzel etkinlik oldu." dedi.

Muhabir Osmanpaşa Memur 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı