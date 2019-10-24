Esnaf çocuğu ölümden böyle çekip aldı



- İzmir’in Buca ilçesinde, bir iş yerinde hızlıca çıkarak yola atlayan çocuk, esnafın dikkatli müdahalesi sayesinde yoldan geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre olay, Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Annesiyle alışveriş için süpermarkete giden küçük çocuk, bir anda caddeye doğru koşmaya başladı.

Bu esnada çocuğun yola fırladığını gören bir esnaf, ani bir refleks ile çocuğu hızla gelen bir kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı. Esnafın küçük çocuğu kurtarma anları bölgedeki bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (AÇ-HG-



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