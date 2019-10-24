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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esnaf çocuğu ölümden böyle çekip aldı

Esnaf çocuğu ölümden böyle çekip aldı

-Çocuğun caddeye aniden koşması ve esnafın onu kurtarığı güvenlik kamerası görüntüler

( İZMİR )- Esnafın dikkati felaketi önledi İZMİR

Alışveriş Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Süpermarket Felaket 


- İzmir’in Buca ilçesinde, bir iş yerinde hızlıca çıkarak yola atlayan çocuk, esnafın dikkatli müdahalesi sayesinde yoldan geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre olay, Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Annesiyle alışveriş için süpermarkete giden küçük çocuk, bir anda caddeye doğru koşmaya başladı.
Bu esnada çocuğun yola fırladığını gören bir esnaf, ani bir refleks ile çocuğu hızla gelen bir kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı. Esnafın küçük çocuğu kurtarma anları bölgedeki bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (AÇ-HG-
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