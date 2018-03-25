Esnaf bu kış gülemedi yaza umutlu - “Beklentilerimiz çok fazla” İzle

-Kışlık ürünler detaylar



( ESKİŞEHİR ) Esnaf bu kış gülemedi yaza umutlu- “Beklentilerimiz çok fazla”- Hava soğumadı kışlıklar elde kaldı- Eskişehir Seyyar Tuhafiye ve İşportacılar Esnaf Odası Şen;- “Beklentilerimiz çok fazla” ESKİŞEHİR



- Kış mevsiminin soğuk geçmemesi kışlık ürünlerin elde kalmasına neden olurken, esnaf bu zararını yazım telafi etmeyi umuyor. Eskişehir’in kış aylarını sert geçirmesinden dolayı esnaf, son bahar aylarında depolarını buna göre doldurdu. Ancak beklenildiği kadar soğuk hava bu yıl Eskişehir'de yaşanmadı. Kar yağışının da az olması esnafın satış umudunu her geçen gün azalttı. Kış aylarına yönelik alınan ürünlerin bir çoğu esnafın elinde kaldı. Esnaf yaşanan zararı yaz aylarında yapacakları satışla kapatmayı planlıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Seyyar Tuhafiye ve İşportacılar Esnaf Odası (ETS) Başkanı Ali Safa Şen, esnafın kışlık ürün satışından beklentilerinin karşılanmadığını belirtti.

Eskişehir’de yaşanan ayazın herkesçe bilindiğini söyleyen Şen, “Esnafımız, kışlık ürünlerini Eskişehir’deki kışların çok sert geçtiğini bilerek tedarik etti ama küresel ısınmadan mı diyelim mevsimsel geçişlerden mi diyelim, bu sene beklediğimiz kışı bulamadık. Gerçekten kışın büyük bir bölümünde havalar 10 derece ve üzerinde geçti. Dolayısıyla halkımız da ihtiyaç duyabilecekleri kışlık ürünleri tercih etmediler. Daha önceden elinde olanlarla mevsimi geçiştirmeye çalıştılar çünkü ihtiyaç duymadılar, esnafımızın elinde olan kışlık ürünleri de tercih etmediler” diyerek esnafın yaşadığı sorunu dile getirdi. “Bu kış ciddi manada esnafın büyük bir bölümü istediği ticareti yapamadı” Esnafın elinde ciddi miktarda kışlık ürün kaldığını vurgulayan Başkan Şen, “Bu seneye özel havalar böyle iyi gitti diyebiliriz. Önümüzdeki yıl kış daha sert geçebilir. Bu sene satamadıkları, depolarına kaldırdıkları kışlık ürünleri önümüzdeki yıllarda çıkartıp tezgahlarına koyabilirler. Kendimiz de ticaret yapıyoruz, kendi işlerimizden de biliyoruz ama bu kış ciddi manada esnafın büyük bir bölümü istediği ticareti yapamadı. Bu iklimi değiştirme ya da bununla ilgili bir tedbir alma durumumuz yok” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin üzerinde de ciddi manada ekonomik baskı var” Eskişehir esnafının kültür seviyesi yüksek ve nitelikli olduğunu sözlerine ekleyen Şen, “Dünyada yaşanan bir ekonomik kriz var. Türkiye’nin üzerinde de ciddi manada ekonomik baskı var. Dolayısıyla halkımız bütçesini bu ekonomik sürece göre ayarlamaya çalışıyor. Ülkemizin içinden geçtiği durumlar gerçekten sıkıntılı. Kış alışverişinde bir nebze de olsa bunun etkisi olmuş olabilir” şeklinde konuştu.

“Esnafımız düğünlerde ve bayramlarda çok ciddi manalarda paralar kazanabiliyor” Esnafın umudunu önümüzdeki mevsimlere taşıdığını belirten Şen, “İlkbaharda inşallah esnafımız umduğu işi yapar. Biliyorsunuz bizim örfümüzde, adetimizde önemli olan düğünlerimiz genelde yazın oluyor. Gerek evlenme düğünleri gerek sünnet düğünleri ve bayramlar bir hareket getiriyor. Bizim beklentimiz daha önceki yazlarda olduğu gibi halkımızın düğünlerini daha rahat yapabilmeleri, alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri. Esnafımız düğünlerde ve bayramlarda çok ciddi manalarda paralar kazanabiliyor. Bizim esnafımız bu ülkenin orta direği, devletine yükümlülüklerini yerine getiren çok ciddi bir grup. Beklentilerimiz çok fazla” dedi.



