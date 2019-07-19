Esmahanım’daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

-Selin vurduğu bölgeden görüntüler

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( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’nin Esmahanım köyünde yoğun yağış sonrası yaşanan sel sonucunda yan yatan ev felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrasında birçok köy merkezinde sel ve su baskınları yaşandı. Sel nedeni ile köye ulaşamayan ekipler, helikopterlerle bölgede tarama çalışması başlattı. Yolların çökmesi ve köprülerin yıkılması nedeni ile bir süre köylere ulaşım sağlanamadı. Selin en şiddetli yaşandığı ve 7 kaybın olduğu Esmahanım köyünde felaketin büyüklüğü gözler önüne serildi. Harabeye dönen köyde birçok ev kullanılamaz hale geldi.

