'Eskort sitelerine' yönelik 15 ildeki operasyon - ADANA
"Eskort sitelerine" yönelik 15 ildeki operasyon - ADANA - Şüphelilerin emniyetten çıkması - Adliyeden genel ve detay"Eskort sitelerine" yönelik 15 ildeki operasyon - Adana merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort sitelerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü adliyeye sevk edildiADANA (AA) - Adana merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort sitelerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, 15 ilde fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort sitelerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden biri kadın 17'si ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.Diğer 3'ü kadın 24 şüpheli ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak", "fuhşa teşvik ve zorlama ile fuhuş için yer ve imkan sağlamak" suçlamalarından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden bazılarının nikahlı eşlerine fuhuş yaptırdığı iddia edildi.Çete üyesi kuaför B.A'nın ise ilanlarını siteye verdiği kadınların fuhşa gitmeden önce saçlarını ve kişisel bakımlarını yaptığı öne sürüldü. - Aylık 325 bin lira gelirleri olduğu tespit edilmiştiAhlak Büro Amirliği ekipleri, 11 "eskort" sitesine yönelik 4,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından üç gün önce Adana 'nın yanı sıra Ankara, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Muğla, Hatay, Diyarbakır ve Malatya'da 41 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çete elebaşı olduğu iddia edilen İ.H.D'nin (44) de arasında bulunduğu 4'ü kadın 41 şüpheliyi gözaltına almıştı.Şüphelilerden 6'sının örgütün yöneticileri, 4'ünün hesap sahibi, 31'inin ise fuhuş için sitelere verdikleri ilan karşılığında şebekenin kullandığı hesaplara para yatıran kişiler olduğu iddia edilmişti. Şebekenin sitelere üye kadınlardan haftalık 300 lira ile 500 lira arasında ilan ücreti aldığı ve aylık kazançlarının 325 bin lira olduğu tespit edilmişti.