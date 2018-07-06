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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık - DENİZLİ

Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık - DENİZLİ

- Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık - Denizli Emniyet Müdürlüğü binasından detay - Dosyaların taşınmasından detay - Zanlıların adliyeden çıkartılmasından detayEskort siteleri üzerinden dolandırıcılık - Denizli 'de eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 10'u kadın 26 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette kurdukları eskort siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.Şüphelileri tespit eden ekipler 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10'u kadın 26 kişi yakalandı.Eskort sitelerindeki cep telefonunu arayan kişilerden bankaya para yatırmalarını istedikleri öne sürülen 26 zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhuş yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan Adliyeye sevk edildi.

Akalan Cep Telefonu Dolandırıcılık Nitelik Öğrenciler 

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