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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı Haberi

Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı Haberi

Kazadan detaylar

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Yaralılara müdahale edilmesi
-Araçlardan detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) -- Kazada Eskişehirspor U12 ekibinin antrenör ve oyuncusu yaralandı- Eskişehir'de zincirleme trafik kazası, 3 yaralı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de, Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan minibüs zincirleme kazaya karıştı. Üç aracın birbirine girdiği trafik kazasında, U12 antrenörü ve 1 oyuncu ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre; kaza Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, çevre yolunda seyit halinde olan 43 VD 459 plakalı araç sürücüsü Ahmet Ö. (57), önündeki aracın ani fren yapması sonrasında kendisi de yavaşladı. Bu esnada arkadan gelen Haydar E. idaresindeki 26 VR 096 plakalı otomobil, yavaşlayan araca arkadan çarptı. Daha sonra aynı istikamette ilerleyen ve Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan Muharrem E. (46) idaresindeki 26 GB 707 plakalı minibüs de duramayarak önündeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı Meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan Sevgi Ö. ve Eskişehirspor U12 kafilesinden antrenör Muhsin Ç. ile futbolcu Y.Ş. yaralandı. Ardından bölgeye sevk edilen polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, yol güvenliğini alarak yaralılara müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahaleden sonra yaralılar, Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kaza hakkında çalışma başlattı. (MK-KA
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