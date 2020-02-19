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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehirspor iç sahadaki tüm maçlarda galibiyet hedefliyor - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor iç sahadaki tüm maçlarda galibiyet hedefliyor - ESKİŞEHİR

- Eskişehir spor antrenmanından görüntüler - Eskişehir spor teknik direktörü Mustafa Özer'in açıklamalarıESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Hatayspor'u konuk edecek Eskişehir spor'un teknik direktörü Mustafa Özer, tüm iç saha maçlarında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Ligde son sıralardan kurtulma mücadelesi veren siyah - kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Mustafa Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Ekol Göz Menemenspor'a yenildiklerini hatırlatarak, kalan maçlara odaklandıklarını ifade etti.
Bu hafta Hatayspor ile karşılaşacaklarını belirten Özer, şöyle konuştu:"Rakibimiz 3 haftadır galip gelemiyor. Teknik direktör değişikliğine gittiler. Hazırlıklarımızı da buna göre şekillendirip taraftarlarımıza iyi bir Eskişehir spor izlettirmeyi düşünüyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle sahamızda oynadığımız maçlardan galibiyetle çıkmak tek arzumuz."

Teknik Direktör Rektör 

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