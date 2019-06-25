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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Eskişehirspor'a puan silme cezası - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'a puan silme cezası - ESKİŞEHİR

- Kulüp başkan yardımcısı Mustafa Topkaya'nın açıklamaları - Kulüp başkan yardımcısı Mustafa Topkaya:" Eskişehir spor'da 5 - 6 maç oynayan ve takımdan daha sonra ayrılan futbolculardan Pinto, alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuş. Ortada hukuki bir karar var. Eskişehir spor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak"ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir spor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah - kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyuncularından Pinto ile ilgili FIFA nezdinde kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyledi.

" Eskişehir spor'da 5 - 6 maç oynayan ve takımdan daha sonra ayrılan futbolculardan Pinto, alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuş. Ortada hukuki bir karar var. Eskişehir spor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak." diyen Topkaya, yönetimi yeni devraldıklarını ve sorunların çözümü için uğraştıklarını dile getirdi.Kulübe sahip çıkmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Topkaya, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehir spor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Yapılamayacak hiçbir vaadi vermiyoruz." diye konuştu.
Eskişehir spor'un bu kentin ortak çatısı olduğuna dikkati çeken Topkaya, ellerindeki kadroyu koruyacaklarını ve oyuncularının iyi işler yapacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Urus Eski Futbolcu 

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