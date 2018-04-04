Eskişehir Sanayi Odasında Kesikbaş dönemi

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( ESKİŞEHİR )- Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Bu sonucu kızıma armağan ediyorum”- “Eskişehir sanayisi büyük bir ivme kazanacak”- “16 grubu kazanmış gibi birlikte çalışacağız”- “Geçmişteki ağabeylerimizden ders alacağız” ESKİŞEHİR



- Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığı seçiminde 16 meslek grubundan 9’unun oyunu alan Celalettin Kesikbaş yeni başkan oldu. Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığı için Celalettin Kesikbaş ile Nadir Küpeli yarıştı. Sabah başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00 itibari ile son buldu. Seçimde 588 sanayicinin oy kullanması beklenirken, 527 oy geçerli sayıldı. Seçim sonucunda 6 oy ise geçersiz olarak kabul edildi. Kazanılan seçim sonrasında konuşan Kesikbaş, “Dün kızımın yaş günüydü bu seçimi ona armağan ediyorum” dedi.

“Eskişehir sanayisine yeni bir vizyon kazandıracağız” diyen Kesikbaş, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “21’inci yüzyılı, 20’inci yüzyılın kurumları ve zihniyeti ile şekillendiremeyiz. Yön veremeyiz. Yeni bir vizyon gerekiyordu. Şimdi bu vizyonu 21. yüzyıl ve geleceğe doğru, ciddi bir şekilde yeni projelerle hayata geçireceğiz. Geçmişten ders alacağız. Geçmişte bu işi yapmış ağabeylerimizden destek alacağız. Bu seçim sürecinden sonra ben Eskişehir sanayisinin büyük bir ivme ile büyüyeceğine inanıyorum. Seçimleri 9-7 kazandık gözüküyor. 9 grubu kazandık, 7 kayıp gözüküyor. Daha çok çalışacağız, yakın zaman içerisinde 16 grubu da kazanmış gibi oradaki arkadaşlarımız ile birlikte çalışacağız.” (AS

