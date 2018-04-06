Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı - ESKİŞEHİR
- Eskişehir 'de cenaze töreni Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı - ESOGÜ'de bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerden Eğitim Fakültesi Sekreteri Özmutlu'nun cenazesi Seyitgazi ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişiden biri olan 48 yaşındaki Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi Seyitgazi ilçesinde defnedildi.Özmutlu'nun cenazesi, ESOGÜ Rektörlüğündeki törenin ardından Kırka Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Özmutlu için burada düzenlenen törene babası Arif, annesi Emine, eşi Zübeyde, oğlu Göktuğ, kızı Nursena Özmutlu ve yakınları, Kaymakam Ramazan Cankaloğlu, İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa Özer, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel ile diğer ilgililer katıldı. Bu arada, namaz kılmak isteyenlerin bir kısmı camide yer kalmadığı için otobüslerle mahalledeki diğer camilere götürüldü.Kılınan namazın ardından Özmutlu'nun babası Arif ile oğlu Göktuğ Özmutlu, caminin önüne getirilen tabutun üzerine kapanıp, bir süre ağladı.Kırka Çarşı Camisi'nde helallik alınmasının ardından Kırka Mezarlığı'na getirilen Özmutlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan B, fakülte binasında Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı dün silahla öldürmüştü.ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.