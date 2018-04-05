Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı - ESKİŞEHİR
- ESOGÜ Öğretim Görevlisi Dr. Neslihan Bay'ın açıklaması - DetaylarGÜNCELLEME 3 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı - Eğitim Fakültesinde görevli 4 kişi, aynı fakülteden bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi - ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aypay: - "(Sanık Volkan B.) Onun hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunmuştum. Hakkımızdaki iftiraları ve FETÖ'cü hakaretleri dolayısıyla savcılık ifadeye çağırmıştı, oradaydım hasbelkader yoksa bugün ben de 5. cenazeydim" - ESOGÜ Öğretim Görevlisi Dr. Bay: - "Volkan B. ve karısı da tamamen bu işte sorumludurlar. Ruh sağlıkları yerinde değildir"RÖPORTAJLAR EKLENDİESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü.Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı silahla öldürdü.Volkan B. gözaltına alındı.ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Volkan B. adlı bir araştırma görevlisinin Eğitim Fakültesi Dekanı'nın odasına gittiğini, tesadüfen hocanın yerinde olmadığını söyledi.
Saldırganın burada bulunan Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu'yu silahla öldürdüğünü ifade eden Gönen, şöyle konuştu:"Daha sonra dekan yardımcımızı, öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Elinde tabancayla binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler takip etmiş, ileride de polis derdest etmiş. Dört arkadaşımızı kaybettik, başımız sağ olsun, eğitim camiası olarak bir daha böyle bir şey yaşamayız inşallah. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum." - Vali Çakacak'ın açıklamasıVali Özdemir Çakacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ESOGÜ'de üzücü bir olayın meydana geldiğini söyledi.
Çakacak, şöyle konuştu:"Volkan B. adında bir araştırma görevlisi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, iki araştırma görevlisi ve fakülte sekreteri olmak üzere 4 kişiyi silahla öldürdü. Başsavcılığımız 3 savcı görevlendirdi ve olayın araştırması yapılıyor. Sebepleriyle ilgili olarak çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra geniş bilgi verilecek. Şimdilik yapacağımız açıklama bu kadar. Son derece üzüntülüyüz. Başsavcılığımız olaya el koydu. Daha sonra olay aydınlandıkça gerekli açıklama yapılacaktır.'' - "Hasbelkader savcılıktaydım yoksa bugün ben de 5. cenazeydim"ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Aypay da saldırgan Volkan B'nin 4. katta kendisini de aradığını söyledi.
Aypay, "Bulamamış. 5. cenaze olarak sıraya dizeceği kişi ben olacaktım. Onun hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunmuştum. Hakkımızdaki iftiraları ve FETÖ'cü hakaretleri dolayısıyla savcılık ifadeye çağırmıştı, oradaydım hasbelkader yoksa bugün ben de 5. cenazeydim." ifadelerini kullandı. - "Ruh sağlıkları yerinde değildir"ESOGÜ Öğretim Görevlisi Dr. Neslihan Bay da hakkında soruşturma dahi açtıramadıkları Volkan B'nin akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı yönünde şikayetlerde bulunduklarını belirtti. Volkan B'nin önüne gelene "FETÖ"cü dediğini ve şikayet ettiğini dile getiren Bay, şunları kaydetti:"Bunun yüzünden benim eşim ihraç oldu ve beraat etti. 'Hiçbir alakası yoktur.' diye bütün hocalar beraat etti ama bu kişiye hiçbir işlem yapılmadı. Biz herkese söyledik, emniyete verdik dilekçelerimizi, üniversiteye, rektörlüğe defalarca dilekçe verdik, hiçbir işlem yapmadılar. Bugün göz göre göre bu olay yaşanmıştır. Bugün göz göre göre hocalarımız canlarından olmuştur yani adalet geç kalmamalı, bu iş zamanında yapılmalı, bugün çileden çıkaran olay budur.Volkan B. ve karısı da tamamen bu işte sorumludurlar. Ruh sağlıkları yerinde değildir. Bakın, araştırın, rektörlüğe, dekanlığa, emniyete kaç tane dilekçe vermişiz, kaç yere suç duyurusunda bulunduk." - "ESOGÜ'de 4 kişi katledildi"Olay yerinde yetkililerden bilgi alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da "Üzüntülüyüz. ESOGÜ'de 4 kişi katledildi. Emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli tahkikatı başlattı. En kısa zamanda konunun gerçek yüzü ortaya çıkar. Eskişehir ve Türkiye için büyük kayıp, Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır diliyoruz." diye konuştu.