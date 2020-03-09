Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Adliyeden detay

Uyuşturucuyla Mücadele Amfetamin Uyuşturucu Akalan Metamfetamin 

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi
-Genel detaylar
-Ele geçirilenlerin fotosu

( ESKİŞEHİR )- Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyeye sevk edildi ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde, araçta ve ikamette yapılan aramalarda; 8,46 gram skunk esrar, 0,11 gram metamfetamin, 2,71 gram Liserjik Asit Dietilamid (LSD) ele geçirildi. Polis ekipleri, yakalanan 3 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 2 şüpheli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlattı. Ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 1 şahsın, yapılan UYAP sorgusunda 3 farklı suçtan 'Aranıyor' olduğu da tespit edildi. Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı