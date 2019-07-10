Eskişehir'in Hazarfen'i uçma hayaliyle mikrolayt yaptı

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( ESKİŞEHİR - ÖZEL) - 1,5 yıl boyunca iş yerinin garajında çalışarak mikrolayt tasarladı - Hurda malzemelerden yaptığı alet görenleri şaşırtıyor - Ömer Değirmenci: "Tek kişilik pervaneli uçan araç tasarlamak istiyorum" - "Daha önce hiç uçmadım" - "Vecihi Hürkuş ile uçmayı isterdim" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de çocukluğundan beri uçma hayaliyle büyüyen ve uçma tecrübesi olmayan Ömer Değirmenci, 1,5 yıl boyunca iş yerinin altındaki garajda çalışarak hurda malzemelerden mikrolayt tasarladı. Aracın pervanesini yapabilmek için tam 3 ay emek sarf eden Değirmenci, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Vecihi Hürkuş gibi gökyüzünde süzülmek istiyor. Küçüklüğünden bu yana gökyüzüne çıkma hevesiyle yaşayan Ömer Değirmenci, yaklaşık 1,5 yıl önce mikrolayt yapma kararı aldı. Alüminyum sektöründe çalıştığı için parça bulmakta sorun yaşamayacağını düşünerek işe koyulan Değirmenci, inancını kırmadan kendi çabalarıyla mikrolayt yapmayı başardı. Kanat uzunluğu 7 metre 22 santimetre, araç aksanının uzunluğu 1 metre 85 santimetre olan Değirmenci’nin yaptığı mikrolayt 200 cc hacmindeki motorla harekete geçiriyor. Aracın pervanesi ise güçlü motoru sayesinde 8 bin devirde dönüyor. Sürekli denemeler yaparak aylardır mikrolayt üretmek için çalışan Değirmenci, daha iyisini yapabilmek için destek bekliyor. "Beşinci deneyişimde pervaneyi hazırladım" Aylarca üzerinde çalıştığı uçuş aletini İHA muhabirine anlatan Değirmenci, pervaneyi 5 tekrardan sonra yapabildiğini söyledi.



Değirmenci, "Daha önce hiç uçmadım. İnsanın içerisinde olan bir arzu uçakları, planörleri yapanlara baktığım zaman hiç kimse annesinin karnındayken öğrenmiyor. İlk başta gözüme çok basit geldi. Alüminyum işi de yaptığım için yapabilirim diye düşündüm. İşin içerisinde girmeden anlaşılmıyor. Devamlı denemelerle, yanılmalarla bu şimdi oldu diyene kadar para harcamanız, uğraşmanız ve zaman harcamanız gerekiyor. Mesela 5 sefer pervanesini yaptım. İlk pervaneyi yaptığımda istediğim şekilde arkaya iniş gücü değil tam tersine rüzgar veriyordu. Sonraki pervanede ufak bir bıçak kaçırdım ve iptal ettim. Yani küçük bir hata olduğunda, açı kaybolduğunda olmuyor. Beşinci deneyişimde pervaneyi hazırladım" diye konuştu.

"Tek kişilik pervaneli uçan araç tasarlamak istiyorum" İlerleyen zamanlarda tek kişilik uçan bir araç yapmak istediğini belirten Değirmenci, "1,5 yıldır uğraşıyorum ama sonunu tamamlayamadım. Tamamlayana kadar da uğraşacağım. Ne zaman gökyüzüne kalktık, uçuyoruz o zaman başarı olacak. İki hafta sonra ilk denemeyi yapmak istiyoruz. Bunda kesin başarılı olacağımız söz konusu değil. Nerede hata yaptık, nerede eksiklik oldu onu görmemiz gerekiyor. Acaba ağırlığı mı fazla geldi, kanat payı mı küçük geldi, yoksa pervanenin itiş gücü mü yeterli değil? Bunları görmemiz gerekiyor. Denemeden, uçmadan bunu görmemiz mümkün değil. Muhakkak denememiz gerekiyor. Eğer mikrolayt da başarılı olabilirsem tek kişilik pervaneli, pek fazla yer kaplamayan, kolay taşınabilir bir uçan araç tasarlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. "Vecihi Hürkuş ile uçmayı isterdim" Son olarak yetkililerden çalışmalarında kendisine yardım edilmesini isteyen Ömer Değirmenci, şunları söyledi; "İdolüm olarak Vecihi Hürkuş, Nuri Demiral var. O insanlarla beraber yaşamayı, o zamanı, onların heyecanını tatmayı, onlarla beraber çalışmayı ve uçmayı isterdim. İnsanın kaynağa da ihtiyacı oluyor. Ben bu işe başlarken gerçekten bu işi bilen, deneyen, tecrübe sahibi olan kişileri çok aradım. Kendi hevesimi kırmadım, inancımı kırmadım. Ben ne olursa olsun uçacağım dedim. Yanlış da yapsam doğruyu yapana kadar uğraşacağım. İnsanın içerisinde biraz azim olması gerekiyor. Pes etmedim pes etmeye de niyetim yok. Sonuçta uçana kadar deneyeceğiz, yanılacağız. İnşallah amacımıza ulaşırız."

