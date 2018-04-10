Eskişehir halkı İhlas Medya’nın kampanyasına destek oldu İzle

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- En değerli şeylerimiz çocuklarımız ESKİŞEHİR



- İhlas Haber Ajansı



, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi tarafından başlatılan ‘Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası‘ kampanyası Eskişehir halkı tarafından da desteklendi. İhlas Medya kuruluşlarından olan İhlas Haber Ajansı



, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nin başlatmış olduğu kampanya ülke genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Çocukların en çok vakit geçirdiği yerler olan parklarda, güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri için bütün çocuk parklarına kamera konulması hedefleniyor. Bazı illerde bulunan belediyeler tarafından faaliyete geçirilen kampanya Eskişehir halkı tarafından da destekleniyor. Kampanyayı desteklediğini belirtip, başlamasını sağlayan İhlas Medya’ya teşekkür eden Dilruba Demirezer, “Kesinlikle destekliyorum, çünkü parka geldiğim zaman gözüm hep kızımda oluyor hiç ayırmamaya çalışıyorum. Çünkü korkuyoruz, güvenlikten çok emin olamıyoruz. O yüzden de güvenliği çok olmadığı için de sürekli gözümüz onda oluyor. Yani kameralarında olmasını çok isteriz. TGRT Haber’e de İhlas Holding’e de çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“ En değerli şeylerimiz çocuklarımız“ Güvenlik kameralarının sadece eşyaları korumak için kullanılmaması gerektiğini söyleyen Metin Kırar, “Çok iyi bir proje. Eskişehir halkı olarak da destekleriz bunu. Bizim de çocuklarımız var. Parklara geliyorlar buralarda oynuyorlar. Özellikle kamera konulması iyi olur. Biz evlerimize, iş yerlerimize koyuyoruz , değerli şeylerimizi korumak için koyuyoruz bu kameraları. En değerli şeylerimiz de çocuklarımız olduğuna göre devletin de bu konuda birtakım adımlar atarak kameralar koyması, parklarda dolaşan kimliği belirsiz insanları tespit etmesi ya da birtakım olaylar olduktan sonra o kişilerin tespitinde kullanması çok iyi bir şey olur. Özellikle TGRT’ye ve İhlas Haber Ajansı’na da bu konuda öncülük yaptığı için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu proje hayata geçer. Eskişehir, genelde tüm ülkede bu tür şeylere öncü olan bir il. Dolayısıyla eğer bu işin yararlı olduğu diğer illerde de görülürse niye yapılmasın. Eskişehir halkı bunun yapılmasını ister. Belediyeler de halkın isteklerini yerine getiren kurumlar. Dolayısıyla en değerli varlığımız olan çocuklarımızın korunması açısından bu tür şeylere önem verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

