Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden ahde vefa

-Şehit Ali Sevim’in eşi Demet Sevim'in konuşması

-İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in konuşması

-Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın konuşması

-Kurdele kesiminden detaylar

-Yerleşkenin gezilmesinden detaylar



( ESKİŞEHİR )- Şehit polis memuru Ali Sevim’in adı yeni hizmet binasına verildi- İl Emniyet Müdürü Engin Dinç: “Yapılan inşaat ve tadilat çalışmalarına 1 buçuk milyon TL harcanmıştır”- Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: “Şehidimizin sevgili evladı Eyüphan bizim evladımızdır, onun bize emanetidir” ESKİŞEHİR



- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün faaliyetlerini gerçekleştireceği yeni hizmet binası Şehit Ali Sevim Hizmet Binası, gerçekleştirilen törenle açıldı. 16 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Polis Memuru Ali Sevim’in adının verildiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Müftüsü Bekir Gerek, şehidin eşi Demet ve oğlu Eyüphan Sevim, annesi Fatma ve babası Eyüp Sevim ile yakınları katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Şehit Ali Sevim’in eşi Demet Sevim, “Ben de buradan sizlere vatanı, bayrağı, milleti ve bizler için canını feda eden bir yiğidin eşi olarak eşimin çalıştığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne isminin verilmesinde emeği geçen herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. “Yapılan inşaat ve tadilat çalışmalarına 1.5 milyon TL harcanmıştır” İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise, hizmet binasının polis ekiplerinin rahat bir ortamda çalışma fırsatı sunacağını belirterek, “Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüz daha önce 2009-2018 tarihleri arasında İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunurken 2018 yılında başlayan ve 8 ay süren inşaat ve tadilat sonrasında içinde bulunduğumuz yerleşkeye taşınmıştır. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan toplumsal olaylara müdahale araçlarının muhafazası için son derece modern, kapalı garajlar yapılmış, toplantı salonu, kondisyon salonu ve diğer birimlerdeki personellerimizin daha ferah bir ortamda görev yapmasını sağlamıştır. Ayrıca ilimizde farklı birimler tarafından kullanılan narkotik, patlayıcı maddeler konularında yetiştirilmiş asayiş uygulamalarında kullanılan köpeklerimiz için barınak ve eğitim amacıyla standartlara uygun binaların inşaatları tamamlanmıştı. Toplamda yapılan inşaat ve tadilat çalışmalarına 1.5 milyon TL harcanmıştır. Teşkilat olarak bu modern yerleşkeyi emniyetimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugünü bizim için önemli kılan başka bir sebep ise, terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Polis Memuru Ali Sevim kardeşimizin isminin bu yerleşkeye verilmesidir. Geride 6 aylık yavrusunu bırakarak bu vatan uğrunda şehit düşen Ali Sevim kardeşimizin isminin ebediyete kadar bu bayrak altında burada kendi kardeşlerinin içerisinde yaşatılması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır” şeklinde konuştu.

“Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız” Vali Özdemir Çakacak da, hizmet binasına Şehit Ali Sevim’in isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Böyle bir yerleşkeye şehidimizin isminin verilmesi dolayısıyla Emniyet Müdürümüze, personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada şehidimizin eşi var. Şehidimizin eşi bizim kardeşimizdir, anne-babası burada onlar da bizim ailemizdir. Evladı Eyüphan burada, 3 yaşına bastı. Bizim evladımızdır, onun bize emanetidir. Biz de bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Devlet olarak ve millet olarak sahip çıkacağız. Biz 82 milyon olarak bir ve beraber olduğumuz müddetçe, hiç kimse bu milletin başını eğemez. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz her şeyin üzerindedir. Emniyet teşkilatımızın personeli görev yaparken, yüce milletimizin desteğini her zaman arkasına almıştır. Kanunlardan gücünü almaktadır, milletimizden desteğini almaktadır. Milletimizin hizmetkarı olan her kademedeki personelimizin çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası Şehit Ali Sevim Hizmet Binasının kurdelesi dualarla kesildi. Ardından Vali Çakacak’a, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç eşliğinde yerleşkenin tanıtımı yapıldı.