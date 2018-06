Eskişehir’den demokratik seçim manzaraları İzle

-Stant görevlisi Abdülkadir Çürük ile röportaj

-Engin ve Selma Çam çifti ile röportaj

-Yeliz Altın ile röportaj

-Vatandaşlardan ve görevlilerden genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- Partiler yan yana kurdukları stantlar ile 24 Haziran seçimleri için propaganda yapıyor- Eskişehir'deki seçim manzarasını değerlendiren vatandaşlardan Yeliz Altın;- “Sevginin, barışın, hoşgörünün şehri Eskişehir örnek oluyor” ESKİŞEHİR



- Seçim çalışmalarının hız kazanmasıyla demokratik görüntülerin ortaya çıktığı Eskişehir’de, partiler yan yana kurdukları stantlar ile 24 Haziran seçimleri için gün boyu propaganda yapıyor. Seçime artık sayılı günlerin kalması partililerin ve vatandaşın heyecanını arttırırken, Eskişehir'de renkli ve örnek görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şehir merkezinin farklı noktalarına seçime katılan siyasi partiler tarafından kurulan stantlarda sloganlar eşliğinde müzik çalınıyor, propoganda yapılıyor. Yan yana çalışan parti görevlileri, standları ziyaret eden seçmenlerle sohbet ediyor, sorularını cevaplandırıyor, broşür ve diğer bilgilendirme yazıları dağıtıyor. "Biz zaten sürekli kardeşçe bir yaşam sürmekteyiz" Bu standlarda görev yapanlar arasında bulunan Abdulkadir Çürük, yıllardan beri Eskişehir’in seçimlerde örnek olduğunu belirten stant görevlisi Abdülkadir Çürük, "Biz zaten sürekli kardeşçe bir yaşam sürmekteyiz. Sadece bu Eskişehir olarak değil, Türkiye'nin her yerinde böyle stantlarımız yan yana diğer partilerle. Bu Eskişehir halkının bilginliğine kalmış bir şey, Eskişehir halkı okuyan bir halk. Hem yerel halkla alakalı hem de okuyan öğrenci arkadaşlarımızla alakalı" dedi.

"Eskişehir her zaman ilkleri başarmış bir şehirdir" Eskişehir’in yıllardan beri kardeşlik ve barış içinde yaşayan bir üniversite kenti olduğunu ifade eden bir diğer stand görevlisi Özgür Karaman ise, “Herkesi kucaklayarak olması gerektiği gibi davranıyoruz. Eskişehir her zaman ilkleri başarmış, okuma oranı yüksek bir şehirdir. Bundan dolayı da memnunuz. Kimse kimseyi kırmadan kendi seçim çalışmasını yürütüyor burada” diye konuştu.

"Herkes özgürce fikirlerini söylüyor, propagandasını yapıyor" Eskişehir'de hoşgörü çerçevesinde yapılan seçim propagandaları, vatandaşlar tarafından da olumlu geri dönüşler alıyor. Engin ve Selma Çam çifti görüşlerini, “Çok güzel bir ortam, herkes kendi propagandasını yapıyor. Eskişehir’in çok demokratik bir şehir olmasından dolayı herkes istediği şekilde, kimse kimseye baskı yapmıyor. Bir kavga ortamı, bir dövüş ortamı yok, kendi görüşlerini faide etme herkesin hakkı. Tüm Türkiye’de seçimlerimiz demokratik bir ortam içinde yapılıyor. Devam edeceğine de inanıyoruz. Herkes özgürce fikirlerini söylüyor, propagandasını yapıyor. Sandığa da herkesin gitmesini istiyorum. Özgürce oy kullanmasını istiyoruz, tüm Türkiye için” şeklinde aktardı. “Sevginin, barışın, hoşgörünün şehri Eskişehir” Eskişehir'in Yunus Emre'nin şehri olduğunu ve örnek davranışların seçimde de göründüğünü belirten Yeliz Altın ise, “Biliyorsunuz Eskişehir her yönden güzel bir şehir. İnsanları çok misafirperver, çok duyarlı, çok anlayışlıdır. Kavga ve gürültünün olmadığı bir şehirdir. Kardeşlik ve sevgi ile Yunus Emre’nin de dediği gibi. Sevginin barışın hoşgörünün, mutluluğun olduğu örnek bir şehir ve bizim tek istediğimiz de bu sevginin daimi olması. Her şeyin huzurlu olması, her şeyin birlik ve beraberlik içinde olması, tek istediklerimiz bunlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir ortam var. İnsanlar birbirlerine hır gür etmemekte. Herkes birbirini anlayışla karşılamakta ve herkesin verdiği broşürleri almaktalar” diye konuştu.

