Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı İzle

Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı İzle

yangından detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

İş Makinesi Orman Yangını Helikopter Trol 


- Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 30 hektarda etkili olan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağında bilinmeyen bir sebepten dolayı öğlen saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 16 arazör, 7 iş makinesi ve 150 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 16 saat süren ve 30 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor. (KA
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı