Eskişehir’deki öğrenci konut fiyatlarında yüzde 25’e varan artış

Eskişehir'e gelecek öğrencilere 'konut dolandırıcılığı' uyarısı- Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik:"Şu an itibari ile yüzde 20-25 civarında bütün ev fiyatlarında artış var"- "İnternet üzerinden dolandırıcılık çok rahat oluyor"



- Eskişehir’deki öğrenci konutlarının bu seneki kira fiyatlarında yüzde 25’e varan bir artış gerçekleşti. Eskişehir’de, apart, yurt ve tek odalı evler gibi öğrenciler için tasarlanan konutlarda yüzde 25’lere kadar varan fiyat artışı gerçekleşti. Buna ek olarak Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin, internet üzerinden sahte evler göstererek kapora alan dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.



“Yüzde 20-25 civarında bir artış söz konusu” Eskişehir’de, öğrenci konutlarındaki fiyatların son 5-6 yılda ilk kez bu kadar yükseldiğini dile getiren Başkan Çelik, “Eskişehir’de, bu sene itibariyle konuşuyorum; kiralarda, öğrencilerin barındıkları yerlerde yüzde 20-25 civarında bir artış söz konusu. Meslektaşlarımıza baktığımızda ellerinde çok mevcudun olmadığını görüyorum. Eski oturan öğrenciler eskiden ev değiştirirdi. Şimdi onların değiştirmediğini görüyoruz. Bunun da sebebi bundan sonraki tutacakları evlerin yüzde 20 arttığını onlar da fark ediyorlar ve görüyorlar. Geçtiğimiz 5-6 yıl döneminde Eskişehir’de hiç artış yoktu kiralarda. Ama bu dönemde baktığımızda şu an itibari ile yüzde 20-25 civarında bütün ev fiyatlarında artış var” şeklinde konuştu.

“Bu dönemde öğrenci sayısına veya ihtiyaca cevap veremedik” Eskişehir’in, öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu şehirlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Çelik, konut fiyatlarındaki artışın farklı sebepleri olduğunu aktararak, “Eskişehir’de 150-160 bin civarında öğrenci var normalde. Nüfusuna baktığımızda 1 milyon civarında nüfusa sahip bir şehir. Bunun en büyük sebebi arsa üretilmemesi, kentsel dönüşümle yapıların hızlı bir şekilde yapılmaması. Bu dönemde öğrenci sayısına veya ihtiyaca cevap veremedik. Yani inşaatın hızlı bir şekilde üretilmemesinden dolayı, arsa üretilmemesinden dolayı gelen sayıda da fazlalık olunca bu arada da yüzde 20’lik gibi bir boşluk oluştu” ifadelerini kullandı. Velilere ‘konut dolandırıcılığı’ uyarısı Eskişehir’de konut tutmaya hazırlanan öğrenci velilerine de konut dolandırıcıları ile ilgili uyarılarda bulunan Başkan Gazi Çelik, “Ben dışarıdan gelen ailelerin internet üzerinden kapora gönderdiklerini, internet üzerinden alış veriş yaptıklarını görüyorum, bunlara dikkat etsinler. Mutlaka bizim meslektaşlarımızla irtibat etsinler. Çünkü internet üzerinden dolandırıcılık çok rahat oluyor günümüzde dünyada ve şehrimizde. Göstermelik evi gösteriyorlar, ‘Burayı size tutalım’ deyip cazip fiyat söylüyorlar ve internet üzerinden kapora aldıklarını ve sonradan karşılarına çıkılmadığını görüyoruz. Mutlaka Emlakçılar Odası üyelerinden alışveriş yapsınlar. Bizlere sorabilirler, araştırabilirler. Üyelerimizle yaptıkları alışverişte bir sıkıntı yaşamazlar ama karşılarına çıkan herhangi bir insandan alışveriş yapmasınlar. Bizim ayakçı diye tabir ettiğimiz insanlar, ailelerden bir aylık iki aylık peşinat alıyorlar. Çünkü evlerin fiyatlarını ve evi cazip gösteriyorlar, kapora alarak onları yanıltma yöntemine gidiyorlar” dedi.

“Eskişehir, bir öğrenci kenti” Eğitim hayatına Eskişehir’de devam etmeye hazırlanan öğrencileri de başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Çelik, şunları kaydetti: “Eskişehir’i kazanan öğrenci ve öğrenci ailelerini tebrik ederim. Eskişehir bir öğrenci kenti, öğrencilerin ihtiyaçlarını biliyorlar ve o doğrultuda hareket ediyorlar. Öğrenciler buradan ev tutarken veya herhangi bir ihtiyaçlarını giderirken kesinlikle zorluk çekmezler. Çünkü Eskişehir halkı, öğrencilere yıllardan beri alışık bir şehir. Öğrenciler de Eskişehirlilere alışıyor. Bütün sorunlarını anneleri, babaları yanında olmadan rahatlıkla halledebilirler meslektaşlarımıza giderek. Biraz önce de bahsettiğim gibi Eskişehir halkı ve esnafı onlara alışık.” (MUR-