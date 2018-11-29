Eskişehir'deki cinayet - 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - ESKİŞEHİR

- Zanlıların adliyeye getirilmesi Eskişehir 'deki cinayet - Arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, arkadaşlar arasısilahlı kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri,dün gece saatlerinde Şeker Mahallesi Şahane Sokak'ta ikamet eden Gürbüz Fındık'ın (28), pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K. (28), Emrah Ö. (26), Mahmut T. (27), Kurtuluş G. (28) ile S.M. (28) geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayına getirildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut T, Emrah Ö. ile Kurtuluş G. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.