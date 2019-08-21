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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir’de zincirleme trafik kazası

Eskişehir’de zincirleme trafik kazası

Olay yeri

Polis Trafik Kazası 

-tırlardan detay
-ekiplerin çalışması

( ESKİŞEHİR - 2) -Kazaya 4 tır , kamyon ve otomobil karıştı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevreyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazaya, 4 tır, otomobil ve kamyon karıştı. Araçların birbirine girdiği kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçların içinde sıkışan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı konusunda henüz bir bilgi alınamadı.
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