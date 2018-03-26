Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 0,70 gram eroin, 59 Adet tramadol uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapılırken 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi. (MK-

