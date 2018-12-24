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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

- Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

şahsın adliyeye çıkarılışı

( ESKİŞEHİR ) - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı ESKİŞEHİR

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 


- Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar başlattı. Şehir dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 88,50 gram skunk maddesi, 1,40 gram zıvana (tütün ile karışık şekilde) ele geçirildi. Şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yapılmıştır. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (KA-Y)
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