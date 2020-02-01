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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden detay görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Katener direğine çarpan otomobil ikiye bölündü ESKİŞEHİR

İlk Müdahale Cenaze Trafik Kazası Cenaze Aracı Polis Ekipleri 


- Eskişehir’de, kontrolden çıkan otomobil, tramvay hattındaki katener direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; gece saat 01:00 sıralarında, Onur U. (20) idaresindeki 26 EL 787 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, tramvay hattındaki katener direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobil sürücüsü Onur U. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Onur U.’yu yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Yasin G. ise, sıkıştığı araçtan Eskişehir İtfaiyesi tarafından çıkarılarak, cenaze aracına polis ekipleri eşliğinde bırakıldı. Öte yandan polis, kaza hakkında inceleme başlattı.
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