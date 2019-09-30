Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir'de tır devrildi, 1 yaralı

Eskişehir'de tır devrildi, 1 yaralı

Olay yerinden detaylar (Amatör kamera)

( ESKİŞEHİR )- Kaza yapan tır şoförünü araçtan otobüs şoförü çıkardı- Otobüs şoförü ve yolcular yaralı için seferber oldu ESKİŞEHİR

İlk Müdahale Tır Şoförü Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Direksiyon 


- Eskişehir'de, yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayı gören bir yolcu otobüsünün şoför, muavin ve yolcuları durarak yaralı şahsı araçtan çıkardı. Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 36'ncı kilometresinde yaşandı. Akşam saat 22.00 sıralarında Mehmet Salih Toncer idaresindeki 27 DM 966 plaklı tır, Eskişehir istikametine geldiği esnada iddialara göre bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı şeritte tutmaya çalışan şoför, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görüp otobüsü durdurdular Bu esnada Yozgat'a doğru hareket eden ve karşı yöndeki kazayı fark eden yolcu otobüsünün şoförü uygun bir yer bularak hemen durdu. Otobüsün şoför ve muavini, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza sonrasında tır içerisinde başından yaralanan Tonçer'i araçtan çıkaran otobüs şoförü, muavin ve yolcular, tır sürücüsünü yol kenarına getirdi. Otobüste bulunanlar, ekipler olay yerine gelene kadar yaralının başında bekledi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağlayarak trafiğin yoğunluğunu azalttı. Kaza sebebiyle tırda maddi hasar oluşurken yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı