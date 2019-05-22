Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir'de 'Terör' propagandası yapan şahıslara gözaltı

Eskişehir'de 'Terör' propagandası yapan şahıslara gözaltı

şüphelilerin hastaneye getirilişinden detaylar

Hastane Güvenlik Önlemi Propaganda Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Sloganlardan detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- TAYAD üyesi olan 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi olduğu öne sürülen 3 şahıs, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre; olay Porsuk Bulvarı Adalar istikametinde yaşandı. Öğle saatlerinde TAYAD üyeleri olduğu iddia edilen 3 şahıs, Adalar sahil boyunda pankart açarak, terör örgütü propagandası gerçekleştirdi. Bu esnada bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yıldız T. Deniz A. ve Taylan S.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin gözaltı uygulaması sırasında da çeşitli sloganlar atan grup, polis otobüsüne bindirildi. Daha sonra şahısların sağlık kontrolü yapılmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi.
Hastaneye giriş esnasında da şüpheliler, yine slogan atmaya devam etti. Öte yandan 2'si kadın toplam 3 şüpheli yapılan sağlık kontrollerinin akabinde emniyete götürüldü. (MK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı