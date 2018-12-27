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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu kamerada

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu kamerada

Operasyondan detaylar

( ESKİŞEHİR )- Özel Harekât polisinin katılımı yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonuna 160 polis katıldı, 11 satıcı ve 22 içici yakalandı- Çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 2 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi ESKİŞEHİR

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- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 2 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde sokak satıcılarına yönelik sabah saatlerinde planlı bir operasyon başlatıldı. Özel Harekât polisinin da katılımıyla toplam 160 polis ile drone destekli yapılan operasyon kapsamında, 10 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda, 109,76 gram skunk maddesi, 9,62 gram esrar maddesi, 33 adet ecstasy uyuşturucu hap, 24,5 adet subaxone hap, 6,39 gram eroin maddesi, 3,5 adet metadon hap, 2 adet pompalı tüfek ve 25 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan 22 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 10 şüpheliye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 2’sinin ifadesinin alınması akabinde emniyetten serbest bırakıldığı, 8 şüpheli gözaltına alınıp işlemlerinin ardından C. Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi. (İHA-Y)
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