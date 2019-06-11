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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Şimşeklerden telefon görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Ölümsüz Sağanak Yağmur Gökyüzü 


- Eskişehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre devam eden sağanak yağmurla birlikte ortaya çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Eskişehir'de iki gündür devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşamüzerinde tekrar başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla anı ölümsüzleştirirken Tarihi Odunpazarı Evlerinin tarihi dokusuyla birleşen şimşekler güzel kareler yakalattı. (KA-Y)
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