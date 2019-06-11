Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı



- Eskişehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre devam eden sağanak yağmurla birlikte ortaya çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Eskişehir'de iki gündür devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşamüzerinde tekrar başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla anı ölümsüzleştirirken Tarihi Odunpazarı Evlerinin tarihi dokusuyla birleşen şimşekler güzel kareler yakalattı. (KA-Y)

