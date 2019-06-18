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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Eskişehir'de şiddetli yağış

Eskişehir'de şiddetli yağış

- Yağıştan görüntüler Eskişehir 'de şiddetli dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.ESKİŞEHİR (AA) - Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.Yağış dolayısıyla trafikte de aksamalar yaşandı. Eskişehir - Ankara karayolundaki alt geçitleri su bastı. Hoşnudiye ve Akarbaşı Mahallelerinde yol kenarında bulunan ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Sağanak Yağış 

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