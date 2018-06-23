Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Eskişehir'de sağanak Video

Eskişehir'de sağanak Video

- - Yağışın etkilediği trafikten detaylarSağanak etkili oldu - ESKİŞEHİR - Akşam saatlerinde kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ulaşımın zorlukla yapıldığı Eskişehir - Bursa, Eskişehir - Kütahya karayolundaki alt geçitlerde su nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Ekiplerinin çalışmaları sonucu araç trafiği normale döndüESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı.Yağışa hazırlıksız yakalananlar yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katları su içinde kalanlar kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.Öte yandan Eskişehir - Bursa, Eskişehir - Ankara ve Eskişehir - Kütahya karayolundaki alt geçitlerde biriken su nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü belediye ve karayolları ekipleri tarafından karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.Ekipler tarafından yoğun yağış nedeniyle su birikintileri içinde araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken arıza yapan yaklaşık 300 araç ise bulundukları yerden çekildi.İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, beraberindeki trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar ile çalışmaları inceledi.Ekiplerinin çalışmaları sonucu araç trafiği normale döndü.

Karayolları Akalan Şiddetli Yağış 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı