Eskişehir'de piyasa değeri 65 bin TL olan sahte euro ele geçirildi Haberi

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden detaylar

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( ESKİŞEHİR )- Aracın motor ve LPG tankına 4 bin 880 adet sahte 2 euro gizlenmiş ESKİŞEHİR



- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek istenilen sahte 4 bin 880 adet madeni 2 euro (65 bin TL) ele geçirildi. Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), piyasaya sürülmek istenilen sahte paralara karşı yapmış olduğu risk ve analiz çalışmaları ve kamu zararını önleyerek vatandaşların mağdur olmalarını engellemek, ayrıca 'Parada Sahtecilik Suçu ile Mücadele kapsamında yapılan çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan takip sonucu dün akşam saatlerinde C.K. ve E.D. isimli şüpheli şahısların içinde bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde durdurdu. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, otomobilin motor kısmından bir poşet, LPG tankının alt kısmına gizlenmiş bir poşet olmak üzere toplam piyasa değeri 65 bin TL olan 4 bin 880 adet madeni 2 euro ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, hakkında 'Parada Sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.



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