Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Eskişehir'de piyasa değeri 65 bin TL olan sahte euro ele geçirildi

Eskişehir'de piyasa değeri 65 bin TL olan sahte euro ele geçirildi

Şüphelilerin otomobilinden arama görüntüleri

Euro Euro 

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden detaylar
-Genle detaylar
-fotoğraflar

( ESKİŞEHİR )- Aracın motor ve LPG tankına 4 bin 880 adet sahte 2 euro gizlenmiş ESKİŞEHİR

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek istenilen sahte 4 bin 880 adet madeni 2 euro (65 bin TL) ele geçirildi. Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), piyasaya sürülmek istenilen sahte paralara karşı yapmış olduğu risk ve analiz çalışmaları ve kamu zararını önleyerek vatandaşların mağdur olmalarını engellemek, ayrıca 'Parada Sahtecilik Suçu ile Mücadele kapsamında yapılan çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan takip sonucu dün akşam saatlerinde C.K. ve E.D. isimli şüpheli şahısların içinde bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde durdurdu. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, otomobilin motor kısmından bir poşet, LPG tankının alt kısmına gizlenmiş bir poşet olmak üzere toplam piyasa değeri 65 bin TL olan 4 bin 880 adet madeni 2 euro ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, hakkında 'Parada Sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye - Kazakistan: 3-1 Maç SonucuTürkiye - Kazakistan: 3-1 Maç Sonucu
Türkiye - İsveç 2:1Türkiye - İsveç 2:1
Euro 2012'den Akılda Kalan GörüntülerEuro 2012'den Akılda Kalan Görüntüler
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı