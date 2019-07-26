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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir'de otobüs kazası: 13 yaralı Video

Eskişehir'de otobüs kazası: 13 yaralı Video

Kaza yapan otobüsten ve olay yerinden fotoğraflar

( ESKİŞEHİR -FOTOĞRAF) ESKİŞEHİR

Jandarma Otobüs Kazası Karahisar Yolcu Otobüsü Direksiyon 


- Eskişehir'de, kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre; kaza Sivrihisar-Afyonkarahisar yolunun 15'inci kilometresinde yaşandı. Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü ile seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Peker ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Öte yandan Eskişehir ve Sivrihisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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