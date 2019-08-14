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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir’de orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor İzle

Eskişehir’de orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor İzle

Vatandaş kamerasından yangının olduğu alandan görüntüler

Hava Değişikliği İş Makinesi Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Söndürme çalışmalarından detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında söndürme çalışmaları gece de devam ederken, yangının olduğu alan çevrelenerek kontrol altın alınmaya çalışılıyor. Eskişehir’in Seyitgai ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağı’nda bilinmeyen bir sebepten dolayı öğlen saat 03.00 sularında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 10 arazör, 4 iş makinesi ve 100 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Söndürme çalışmalarının gece boyunca devam edeceği öğrenilirken, yanan alanın çevrelendiği bilgisine de ulaşıldı. İni Dağı çevresinde Eskişehir dışında çevre illerden de gelen arazörler ve iş makinalarıyla kendilerine güvenli alan açan görevliler, bu sayede de yangının yayılmasını önlüyor. Herhangi bir hava değişikliği olmadığı taktirde alevlerin dağılmayacağını ve sabah saatlerinde kontrol altına alınabileceğini ifade eden yetkililer, çevreledikleri alanın içinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölge halkı yangını söndürmek için seferber oldu Yapıldak Mahallesi halkı, İni Dağında başlayan yangını söndürmek için gece de çalışmaya devam ediyor. Yangının bulunduğu alana giren vatandaşlar, ellerinde bulunan malzemelerle yangına müdahale ederken, yangının büyümemesi için ekiplere destek oluyor. Yangının olduğu alanda çalışan vatandaşlar, hektarlarca alanın yangından zarar gördüğünü ifade etti.
Çalışmalar sırasında 11 kişinin de dumandan etkilendiği bilgisine ulaşıldı.
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