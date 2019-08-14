Eskişehir’de orman yangını İzle

-Yangının havadan görüntüsü



( ESKİŞEHİR -EK) ESKİŞEHİR



- Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, ilçeye bağlı Yapıldak Mahallesinde bulunan İnli Dağında meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında ormanlık arazide bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz gönderilirken ekipler, yangına anında müdahale etti. Çevresel faktörlerle birlikte alevlerin daha da büyümesi üzerine yangın söndürme helikopterleri ile de alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

