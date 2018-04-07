Eskişehir’de öldürülen akademisyene gözü yaşlı veda Haberi

-Yakınlarının ve öğrencilerin tabutun başında ağlaması

-Namazın kılınması

-tabutun kaldırılması



( KAYSERİ - EK) KAYSERİ



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 4 akademisyen biri olan Serdar Çağlak, memleketi Kayseri’de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi Volkan Bayar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatını kaybeden Öğretim Üyesi 33 yaşındaki Serdar Çağlak, öğle namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İldem mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesinde Serdar Çağlak’ın fotoğrafına son kez sarılan yakınları gözyaşı döktü. Ayrıca, merhum Çağlak’ın Eskişehir’den gelen öğrencileri de tabutun başında ağladı. Cenaze namazına, Vali Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(AG-

