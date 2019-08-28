Eskişehir'de nefes kesen narkotik operasyonu kamerada



- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu baskınlarında 13 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli İstanbul ve Bursa illerini de kapsayan toplam 18 adrese eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi.

Özel Harekat Şubesi timlerinin de dahil olduğu drone destekli toplam 160 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyonlarda 14 şüpheli şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde içici konumundaki 30 şahsa ayrıca yasal işlem yapıldı. Öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla yapılan planlı çalışmalarda, 300,81 gran metamfetamin maddesi, 10,08 gram skunk maddesi, 28 adet gerica sentetik ecza, 5 adet extacy hap, 3 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet suboxone sentetik ecza, 1,85 gr bonzai 1 adet öğütücü aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltında bulunan 14 şüphelinin, işlemlerinin ardından yarın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi beklenirken, polisin çalışmalarına azim ve kararlıkla devam edeceği belirtildi. (İHA-Y)

