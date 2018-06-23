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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Eskişehir’de klasik araçlar ile ‘Demokrasi Konvoyu’

Eskişehir’de klasik araçlar ile ‘Demokrasi Konvoyu’

Klasik araçlardan detaylar

Klasik Araba Gine 

-Konvoya katılan Hatice Demir ile röportaj
-Konvoydan detaylar
-Alandan detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Nabi Avcı, VosVos’uyla demokrasi konvoyunda ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de klasik araçlarla gerçekleşen demokrasi konvoyuna AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı da kendisine ait VosVos ile katıldı.
TÜLOMSAŞ Devrim Arabası önünden başlayan demokrasi konvoyuna, Nabi Avcı ile birlikte Eskişehir’de bulunan klasik araba grupları da katıldı.
Türk bayraklar ile gelen klasik araba tutkunları, buradan çıkarak dolaşmaya başladı.
Yol boyunca vatandaşların ilgisini çeken konvoy, Odunpazari ilçesinde bulunan Hicri Sezen parkında sona erdi. Burada gerçekleşen Odunpazarı Demokrasi Mitingine katılan Prof. Dr. Nabi Avcı, halkı selamlayarak gelen vatandaşlara teşekkür etti. Demokrasi Konvuyu’na katılan Hatice Demir, “Volkan başkanımız, Tayyip Erdoğan reisimizin, demokrasi güçlenmemizin arkasındayız. Rabia hedefinden hiçbir zaman kaçmıyoruz, kaçmayacağız. MHP ile beraber olarak CHP’yi, Meral Akşener’i devireceğiz. Sandıklarda da oylarımızı çıkartıp, hiçbir zaman, hiçbir yerde yüzümüz kara çıkmayacak. Biz bundan ak çıkarak, her şekilde kazanacağız. Nabi Avcı hocamız bize her zaman destek oldu. Biz de onların arkasında olduğumuz için ona destek olmak amacıyla burada bu şekilde ona destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.
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