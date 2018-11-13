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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Eskişehir'de kan donduran olay...Suçunu önce itiraf eden sanık, ilk duruşmada cinayeti karısının işlediğini iddia etti

Eskişehir'de kan donduran olay...Suçunu önce itiraf eden sanık, ilk duruşmada cinayeti karısının işlediğini iddia etti

arşiv görüntüler

Uyuşturucu Baldız Tutuklu Sanık Kız Kardeş Cinayet 

-fotoğraf

( ESKİŞEHİR ) - Kocasının suçlamasını kabul eden şüpheli; - "O değil, ben öldürdüm, olay eşimin anlattığı gibi olmuştur, şahsın tecavüzüne uğradım" - İlk önce bahçeye gömülen cesedi, 1,5 yıl sonra çıkartıp Bozdağ'a gömdüler ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, bir kadına tecavüz edildiği gerekçesiyle işlenen cinayet davasında 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık L.D. (41) ile tutuksuz sanıklar S.D. (38), Y.C. (32), Y.K. (32) ile avukatlar hazır bulundu. Davada savunmasını yapan tutuklu sanık L.D., cinayeti eşi S.D.'nin işlediğini iddia etti. Savunma yapan sanık L.D., maktul Burçin Kul'un (41) çocukluktan beri arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Burçin karısından ayrılmıştı. Kütahya'da yaşıyordu. Bir iş sebebiyle Kütahya'ya gittim. Burçin'in evinde kaldım. Eskişehir'e döndüğümde eşim bana nerede kaldığımı sordu. Burçin'de kaldığımı söyledim ve kocasıyla boşandıklarını anlattım. Eşim de bunun üzerine 'kız kardeşim Y.C. ile tanıştıralım, ikisi de boşanmış insanlar, belki anlaşırlar birbirleriyle' dedi.
Bunun üzerine Burçin, Kütahya'dan Eskişehir'e geldi ve 10 ay bizim evde yaşadı. Bir ara Burçin Kütahya'ya annesini ziyarete gitti. O sırada eşim 'Burçin bana tecavüz etti. Zorla uyuşturucu kullandırdı' dedi.
Burçin Kütahya'dan dönünce ikisini yüzleştirmek istedim. Konuyu evde eşim ve Burçin varken açtım. Burçin sinirlenerek bıçak çıkardı ve parmağımdan yaraladı. O kavga esnasında eşim S.D.'nin yanında bıçak varmış. Bilmiyordum. Bıçağı çıkarıp Burçin'in boğazına sapladı. Burçin birkaç adım attıktan sonra düşüp öldü. Şoka girdik ikimiz de. S.D. bana 'Sen odaya çocukların yanına git' dedi.
Uzun süre odada kaldım. Çocuklar uyuduktan sonra da odadan çıktım. Karım her yeri baldızım ile temizlemiş" dedi.
"Bahçeye gömdük" Hep birlikte plan yaparak cesedi bahçeye gömdüklerini ifade eden sanık L.D., "Cesedi bahçeye taşıdık. Ben bir çukur kazdım ve Burçin'i oraya gömdük. Ceset burada 1,5 yıl kaldı. Eşim ve baldızım konuşmuşlar. Kardeşleri Y.K.'den cenazeyi bahçeden taşımak için yardım istemişler. Y.K. motorunu getirdi. Bir ekmek kasasına çıkardığımız cesedi koydum. Yalçın ile cesedi Bozdağ'a götürdük. Ben kendim kazdım ve gömdüm. Daha sonra Y.K. emniyete gidip olayı anlatmış. Bu şekilde yaşanan olay ortaya çıktı. Ben cinayeti üstlenmiştim, fakat cinayet bu şekilde oldu" açıklamalarında bulundu. Tutuksuz sanık S.D. ise eşinin anlattıklarının doğru olduğunu ifade ederek, "O değil, ben öldürdüm. Olay eşimin anlattığı gibi olmuştur. Şahsın tecavüzüne uğradım" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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