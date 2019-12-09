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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 37 bin sigara ele geçirildi Haberi

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 37 bin sigara ele geçirildi Haberi

Polis operasyonundan görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Binlerce karton sigara ve makyaj malzemesi ele geçirildi ESKİŞEHİR

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- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, bir araçtan binlerce karton kaçak sigara ve makyaj malzemesi ele geçirildi. Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılıkla mücadele, 'Devletin Vergi Kaybının' önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda ekipler, kişi veya kişilerin 'Sigara Kaçakçılığı ve Kozmetik Ürün Kaçakçılığı' yaparak piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, 6 Aralık günü şahıslara yönelik bir araçta kontroller neticesinde, değişik markalarda toplam 37 bin 150 paket kaçak bandrolsüz sigara, 89 koli içerisinde toplam 52 bin 144 adet muhtelif marka, renk ve ebatlarda kaçak ve faturasız kozmetik ürünler (Makyaj malzemesi) ele geçirildi. Operasyon kapsamında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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