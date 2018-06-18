Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir'de gasp iddiası - ESKİŞEHİR Haberi

Eskişehir'de gasp iddiası - ESKİŞEHİR Haberi

- Olay yerinden detaylar - Akaryakıt istasyonunun sahibi Mustafa Ilgaz röportajı - Gaspa uğradığı iddia edilen şirket muhasebecisi ve şoföründen detaylarEskişehir'de gasp iddiası - Akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürdükleri 350 bin liranın, polis üniformasıyla otomobile binen silahlı kişi tarafından gasbedildiği öne sürüldü - İki şirket çalışanını silah zoruyla kelepçeleyip etkisiz hale getirdiği iddia edilen şüpheli ile aracına binip kaçtığı ileri sürülen arkadaşının yakalanmasına çalışılıyorESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürdükleri 350 bin liranın, polis üniformasıyla otomobile binen silahlı kişi tarafından gasbedildiği öne sürüldü.İddiaya göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral ile şoför Mehmet Cem Sabancı, şirkete ait 350 bin lirayı banka şubesine götürmek amacıyla otomobille yola çıktıkları sırada polis üniformalı kişi, kendisini Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin giriş kapısına bırakmaları için ricada bulundu.Araca binen kişi, bir süre sonra Sabancı'nın ensesine tabanca dayayarak, aracı olay yeri yakınındaki ormanlık alana doğru sürmesini istedi.İki çalışanın ellerini kelepçeleyip aracın dikiz aynalarını kıran şüpheli, 350 bin lirayı gasbederek, kendisini bekleyen başka otomobille olay yerinden kaçtı.Olay yeri yakınında çevredekiler tarafından bulunan Töral ile Sabancı, polisi arayarak yardım istedi.Polis ve jandarma ekipleri, şirket çalışanlarının verdiği eşkal bilgisi doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Akaryakıt istasyonunun sahibi Mustafa Ilgaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın şirketin muhasebecisi ve şoförünün bankaya 350 bin lira götürdükleri sırada meydana geldiğini söyledi.

Bir polisin, çalışanlara "Beni Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin kapısına kadar bırakır mısın?" dediğini anlatan Ilgaz, şunları kaydetti:"Sonra polis kıyafeti giymiş şüpheli ile arabaya biniyorlar. Polis kıyafeti giydiği için çalışanlarımız bir tepki göstermiyor. Üniversitenin kapısına geldiğinde şüpheli, silah çekiyor. Olay yerine kadar getiriyor. Burada iki çalışanımızın ellerini kelepçeleyip 350 bin liraya yakın parayı alıp kaçıyor. Olay bu şekilde olmuş."

Jandarma Polis Kıyafeti Ormanlı Akaryakıt İstasyonu Banka Şubesi 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı