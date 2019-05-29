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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi Haberi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi Haberi

Drone görüntüsü

Kırmızı Işık Işık İhlali Trafik Denetimi Bayram Tedbirleri Hatalı Sollama 

-Trafik denetiminden görüntüler
-Komiser Yardımcısı röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Telefon ile konuşma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ve şerit değiştirme ihlalleri anında tespit edildi- Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Fatih Kuşcan:- "Bu bayram tatili süresince vatandaşlarımızdan tek istediğimiz yorgun, uykusuz yola çıkmamaları"- "Drone trafik denetimlerimizde işimizi kolaylaştırıyor" ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de polis ekipleri tarafından drone destekli trafik denetlemesi yapıldı. Bursa-Eskişehir Karayolu Yunuskent Kavşağı’nda denetim yapan polis ekipleri, drone ile çekimlerini gerçekleştirdi. Burada hatalı sollama, şerit kırmızı ve kırmızım ışık ihlali yapan sürücüler belirlenerek ileride bulunan uygulama noktasına bildirildi.
Burada sürücüler hakkında işlem yapan ekipler, aynı zamanda Ramazan Bayramı dolayısıyla trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlar hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Fatih Kuşcan, yapılan trafik denetimi ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak, "Bayramda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri gidebilecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için, bayram tedbirleri için burada bulunuyoruz. İçişleri bakanımızın talimatları doğrultusunda trafik dışındaki birimlerden yeni araç ve personel tavsiyesi yaparak her 10 kilometrede bir ekip görevlendirecek şekilde planlamamızı yaptık. Ayrıca bayram tatili süresince de, gerek sabit radarlarımız, gerek seyyar radarlarımız ayrıca havadan drone ile denetimlerimiz devam edecektir. Bu bayram tatili süresince vatandaşlarımızdan tek istediğimiz yorgun, uykusuz bir şekilde yola çıkmamalarını, ramazan ayının verdiği rehavete kapılmalarını istiyoruz. Özellikle de oruç tutan sürücülerimizin yorgun hissettiklerinde müsait yerlerde dinlenmeleri ve sahurdan sonra uykularını dikkatli bir şekilde alarak yollarına devam etmeleri şeklinde herkese tavsiyelerimiz var" ifadelerini kullandı. "Drone trafik denetimlerimizde işimizi kolaylaştırıyor" Drone ile yapılan denetimlerin faydalarından bahseden Komiser Yardımcısı Kuşcan, "Havadan drone ile yaptığımız denetimlerde telefon ile konuşma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirmedeki ihlalleri anında tespit edebiliyoruz. Bu sayede ekiplerimize hemen bildirim yaparak hem sürücülerimizi eğitiyoruz, hem de gerekli cezai işlemi uyguluyoruz. Özellikle şerit değiştirme kurallarının vatandaşlarımızın çoğu tarafından bilinmediğini, bu uygulamalar sayesinde öğrendik. Drone bu konuda işimizi baya kolaylaştırıyor. Sürücüler drone ile yaptığımız denetimlerde genellikle itiraz yoluna gidiyorlar fakat drone kayıtlarını birebir kendilerine izlettiğimiz zaman hataları ile yüzleştikleri için bir şey söylemeden kabulleniyorlar" dedi.

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