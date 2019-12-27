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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Zanlının emniyete getirişinden detaylar

( ESKİŞEHİR )- Polis ekipleri zanlıyı saklandığı evde operasyonla yakaladı ESKİŞEHİR

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- Eskişehir'de, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan Şahin A.'nın Çankaya Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheli Şahin A.'yı saklandığı evde atışa hazır 'Türkiye'de satışı yapılmayan' silahla birlikte yakaladı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelinin, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak suçlarından' arandığı da belirlendi. Öte yandan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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