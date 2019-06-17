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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir’de aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Eskişehir’de aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yağmurdan detaylar

Sağanak Yağmur Akalan Dolu Yağışı Yağan 

-Vatandaşların yağmur esnasındaki tepkileri
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Kısa süreli dolu ve yağmur hayatı felç etti- Vatandaşlar ıslanmamak için büyük mücadele verdi ESKİŞEHİR

- Eskişehir kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir kent merkezinde akşam saatlerine doğru havanın kararması ile aniden bastıran sağanak yağmur birçok yerde ciddi su birikintilerine neden oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız olarak yağan dolu ve yağmur, cadde ve sokaklarda sele neden oldu. Duruma hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar çareyi iş yerlerine girmekte bulurken, bazı vatandaşlar ise adeta sırılsıklam oldu. Bina olukları suyla dolup taşarken, işlek caddelerde oluşan su birikintileri vatandaşların ulaşımını engelledi. Özellikle alt geçitlerde biriken sular ise trafikte aksaklıklara neden oldu. Bazı bölgelerde biriken dolu bir süre erimeden bölgeyi beyaza bürüdü. Öte yandan Eskişehir Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışların hafta boyunca yer yer etkili olacağı öğrenildi.
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