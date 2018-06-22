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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir'de aniden başlayan yağmur hayatı felç etti

Eskişehir'de aniden başlayan yağmur hayatı felç etti

Yağmur yağışından detaylar

Kapalı Alan Gökyüzü 

-Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan detaylar
-Yollardan detaylar
-Yağmurdan kaçan insanlardan detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Vatandaşlar yağmurdan korunmak için çabaladı, bazı dükkanların bodrumlarına su doldu, sokaklarda su birikintileri oluştu ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kısa sürede hayatı felç etti. Akşam saatlerinden gökyüzünü doldurmaya başlayan bulutların ardından aniden başlayan ve zaman zaman doluya dönüşen yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini arttıran yağmur, bir süre sonra doluya döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için koşarak tramvay duraklarına, kapalı alanlara sığınırken, bazı dükkanların bodrumlarına su dolmaya başladı.
Ayrıca kısa sürede Eskişehir'in merkezindeki sokaklarda su birikintilerinin olduğu göze çarptı.
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