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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir’de acı bekleyiş sürüyor

Eskişehir’de acı bekleyiş sürüyor

Morg önünden görüntüler

Resmi Tören Silahlı Saldırı Acı Bekleyiş Rektör Saldırı 

-Acılı ailelerden görüntüler

( ESKİŞEHİR ) -- Acılı aileler cenazeleri bekliyor ESKİŞEHİR

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeleri alacak olan ailelerin acılı bekleyişi sürüyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.’nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan’ın otopsi işlemleri sona erdi. Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aile ve yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde saat 11.00’de resmi tören düzenlenecek. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak. (İHA-Y)
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