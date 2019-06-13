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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eskişehir'de 545 kök hint keneviri ele geçirildi

Eskişehir'de 545 kök hint keneviri ele geçirildi

şahsın adliyeye çıkarılması

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 545 kök hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği iddia edilen M.Y. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 545 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri sürüyor.
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