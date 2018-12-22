Eskişehir'de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

-ele geçirilenlerin görüntüsü



( ESKİŞEHİR )- KOM ekipleri, 482 bin lira değerinde kaçak sigarayı çekici ve dorsesinde buldu, 1 kişi gözaltına alındı ESKİŞEHİR



- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 482 bin Türk Lirası olan 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir çekici ve dorsesinde arama yaptı. Aramada, aracın dorse kısmında çeşitli markalara ait toplam 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten araçtaki sigaralara el konulurken, alayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

